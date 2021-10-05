Компенсация за сжиженный газ может увеличиться больше, чем в два раза

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» депутаты поддержали законопроект о повышении ЕДК за приобретение сжиженного газа в баллонах.

Как пояснил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко, получить компенсацию могут ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, ветераны военной службы, многодетные семьи и реабилитированные лица, а также инвалиды всех категорий. В 2019 году сумма компенсации была установлена в размере 1,5 тысяч рублей.

«За текущий год цена на сжиженный газ выросла на 22%. В течение весны и лета мы получили множество обращений людей с жалобами по этому вопросу, - рассказал Андрей Луценко. – Было проведено несколько круглых столов, где депутаты совместно с правительством области обсуждали и вырабатывали меры поддержки вологжан. В кратчайшие сроки был подготовлен законопроект, который мы сегодня поддержали на фракции и будем рассматривать на завтрашней сессии».

Согласно инициативе, компенсация увеличится больше, чем в два раза – до 3400 рублей. Кроме того, парламентарии предложили выплачивать ЕДК новой категории – малоимущим гражданам и семьям. Таким образом, к тем, кто уже получает выплаты, присоединятся еще порядка восьми тысяч вологжан.

«В целом поддержку смогут получить порядка 80 тысяч жителей области. На эти цели из бюджета выделено около 163 миллионов рублей», - подчеркнул Андрей Луценко.

Тем гражданам, кто уже получают выплаты, пересчет будет произведен автоматически до 20 декабря этого года.

Для малоимущих граждан после принятия закона на сессии ЗСО правительством области будет разработан заявительный порядок, а также список документов, необходимых для получения выплаты.

Мера поддержки для граждан начнет действовать с 1 января 2022 года.