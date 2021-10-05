Пять упаковок сыра и две бутылки вермута: в Вологде вор-гурман в течение трёх дней крал продукты из магазина

05.10.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из супермаркета на улице Костромской.

«Как выяснили росгвардейцы, посетитель торговой точки взял с полок две бутылки мартини и попытался убежать за пределы магазина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Выяснилось также, что задержанный находится в розыске, и двумя днями ранее украл из этого же магазина пять упаковок сыра. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража, супермаркет, Росгвардия, кража еды

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