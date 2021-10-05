В Вологде отменят парковку на улице Лермонтова

Такое решение принято на проектном комитете «Вологда - снижение безопасности на улично–дорожной сети» и поддержано городским ГИБДД, - сообщает пресс – служба администрации города. По мнению экспертов, припаркованные машины занимают практически всю правую полосу, поэтому при повороте с улицы Ленина создается аварийная ситуация.

«По правилам дорожного движения машина, поворачивая с улицы Ленина направо на улицу Лермонтова, должна вставать в крайний правый ряд. Но поскольку он занят припаркованными авто, автомобилисты, в нарушение ПДД, поворачивают сразу в левую полосу, зачастую выполняя маневр на пешеходном переходе. В итоге каждый день неоднократно возникают конфликтные точки и предаварийные ситуации. Поэтому принято решение о запрете парковки вдоль дома № 15 по улице Лермонтова. Он начнет действовать с 1 ноября 2021 года», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Кроме того, закрыв парковку на Лермонтова, чиновники надеются увеличить пропускную способность улицы после внедрения в 2022 году новой схемы дорожного движения при съезде Октябрьского моста.

Эта схема предусматривает съезд с Октябрьского моста для частного транспорта только направо и движение вокруг аллеи по проспекту Победы в обратном направлении. Налево с моста будет поворачивать только общественный транспорт. Чтобы транспортный поток со стороны улицы Лермонтова двигался без заторов, необходимо обеспечить движение сразу по двум полосам.