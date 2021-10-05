Пенсионерка из Череповца отправила мошенникам полмиллиона рублей

05.10.2021 [Происшествия]

73-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных операциях с её счётом. Собеседник убедил её снять сбережения и отправить их на якобы безопасный счёт. Женщина выполнила указания звонившего. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 29-летний череповчанин, который хотел вызвать проститутку.

«В сети Интернет он нашел сайт, описание которого указывало на то, что за деньги можно получить интим-услуги. На ресурсе были размещены анкеты женщин с указанием контактных данных. Связавшись по телефону с понравившейся женщиной, вологжанин узнал, что для встречи необходимо перевести предоплату в размере 6 тысяч рублей. Мужчина выполнил требование, но желаемое так и не получил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Пострадал от действий мошенников и 34-летний житель Никольска, который хотел купить микшерный пульт. Он пояснил, что нашёл в социальной сети объявление о продаже устройства за 29 тысяч рублей. Он связался с продавцом и перевёл всю сумму на указанный им счёт. После продавец перестал выходить на связь, а потерпевший так и не получил оплаченный товар.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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