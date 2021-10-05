265 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 265 новых случаев коронавирусной инфекции. 231 человек выздоровел, восемь человек умерли. Такие данные 5 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 70 045 пациентам. Большая часть из них — 63 189 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 927 человек.

Сегодня Вологодская область опустилась на 29 место среди регионов России по уровню распространения COVID.