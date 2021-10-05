Двухлетний ребёнок пострадал в ДТП с «Рено Логан» и грузовиком в Вожегодском районе

В Вожегодском районе два человека пострадали в ДТП с грузовиком «Шакман» и «Рено Логан». Инцидент произошёл на перекрёстке автодорог Сокол-Харовск-Вожега и Вожега-Воскресенское 4 октября в 11:40.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой, которой управляла 30-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили пассажиры Рено: 47-летний мужчина и двухлетний мальчик. Оба направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.