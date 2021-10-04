Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке

04.10.2021 [Происшествия]

В вологодском мировом суде завершилось расследование громкого пожара на вологодском ликеро-водочном заводе, который произошел в конце августа 2020 года. Тогда, напомним, загорелась крыша основного здания предприятия площадью более 600 квадратных метров.

Опасность локализации пожара заключалась в том, что на третьем этаже цеха, где загорелась крыша, находилось 300 тонн спиртосодержащей жидкости, а на первом этаже 500 тонн спирта. К пожару, как выяснил мировой суд, был причастен 29-летний Игорь Карновский, который проводил на крыше ремонтные работы.

Из материалов суда следует, что 15 июля 2020 года ООО «Русский север» заключило договор подряда с ООО «Профтехнология» для ремонта мягкой кровли здания. Подрядчик, в свою очередь, заключил договор на выполнение работ с Игорем Карновским. Работы судподрядкик должен был завершить до конца сентября.

«Утром 26 августа 2020 года Карновский прибыл к зданию, убедился в исправности оборудования и приступил к выполнению огневых работ на металлической кровле. Огнем газовой горелки он нагревал фрагменты кровельного материала и приклеивал их в места деформации кровли. Своими действиями он нарушил п. 384 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», действовавшего на момент выполнения работ, согласно которому использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя», - говорится в решении суда.

Как посчитали представители ООО «Русский север», своими действиями Карновский причинил ущерб в размере 53 250 300 рублей. Сам судпобрядчик не спорил, что пожар произошел по его вине, однако был не согласен с суммой ущерба.

При определении размера ущерба мировой судья принял за основу заключение эксперта, который оценил его в 22 262 740 рублей 14 копеек, но исключил из этой суммы стоимость имущества на 3646 рублей 93 копеек, поскольку документы на него потерпевшая сторона не представила.

Именно такую сумму – более 22 млн рублей Карновский теперь должен выплатить ООО «Русский север» в счет возмещения причиненного ущерба.

Также он признан виновным по статье 168 УК РФ – «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности» и приговорен к 8 месяцам условного срока.

Приговор еще может быть обжалован участниками процесса, - сообщает объединенная пресс – служба судов области.

Тэги: пожар, крыша, ликеро-водочный завод

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