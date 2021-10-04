1 млн рублей получит лучший ТОС Вологды по проекту «Народный бюджет»

В финал уже вышли пять комитетов, набравших наибольшее количество баллов - ТОСы «Водники», «Бывалово», «Баранково», «Тепличный» и «Центральный».

«Сейчас территориальные общественные самоуправления есть в каждом районе Вологды. Они проводят огромную работу по разным направлениям - и с жителями на местах, и по реализации городских и федеральных проектов. С учетом мнения активистов ТОС определяются списки на ремонт дорог и тротуаров, выбираются места для новых социальных объектов и зеленых зон. ТОСы проводят общественный контроль за работами по благоустройству, выступают инициаторами тех или иных изменений в микрорайоне, объединяют жителей для участия в акциях, направленных на экологию и безопасность, и так далее. Поскольку ярким примером инициативы на местах является именно проект «Народный бюджет», то наградой для лучшего ТОСа станет дополнительный 1 млн рублей к той сумме, которую территория получает обычно в рамках проекта», - цитирует мэра Вологды Сергея Воропанова пресс – служба администрации города.

При оценке работы ТОСов учитывалось количество проведенных мероприятий, информирование о своей деятельности, работа с партнерами и многое другое. К примеру, активисты ТОСа «Бывалово» большое внимание уделяют вопросам озеленения и экологии. Жители ТОСа «Водники» - одного из самых крупных в Вологде, активным голосованием добились включения в план благоустройства на 2022 год Затоновского берега.

ТОС «Центральный», объединяющий более 14 тысяч вологжан, также большое внимание уделяет благоустройству. Вместе с городскими властями жители контролировали создание бульвара на улице Пирогова и ремонт стадиона у школы №5, который стал территорией спорта для всего микрорайона. ТОС «Тепличный» представил комплексную работу по разным направлениям: благоустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, участие в проекте «Цветущий город». В финал прошел также ТОС «Баранково» - один из самых молодых в городе. Он организован в августе 2019 года.