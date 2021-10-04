Владимир Путин установил День отца

Владимир Путин поручил установить в стране День отца. В соответствующем указе президент отметил, что постановляет установить этот праздник «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября, написано в опубликованном в понедельник указе главы государства.

Идею отмечать День отца вынесло на общественное обсуждение в июле Министерство труда и соцзащиты. В пресс-службе ведомства уточняли, что такая инициатива поступила от Анны Кузнецовой, которая занимала тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Предложение было поддержано министерством.