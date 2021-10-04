Череповчанин украл два велосипеда, чтобы погасить долги

04.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж велосипедов.

В одном из случаев транспорт пропал из подъезда дома на улице К. Белова. 33-летний потерпевший оценил ущерб в 14,5 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения с места происшествия.

В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к краже велосипеда из подъезда дома на улице Беляева. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

«По словам 27-летнего череповчанина, на преступления он пошел из-за финансовых трудностей. Похищенные велосипеды он раздал, чтобы погасить долги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Украденные велосипеды вернули владельцам.

Тэги: кража велосипедов

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