Череповчанин украл два велосипеда, чтобы погасить долги

В Череповце полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж велосипедов.

В одном из случаев транспорт пропал из подъезда дома на улице К. Белова. 33-летний потерпевший оценил ущерб в 14,5 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения с места происшествия.

В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к краже велосипеда из подъезда дома на улице Беляева. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

«По словам 27-летнего череповчанина, на преступления он пошел из-за финансовых трудностей. Похищенные велосипеды он раздал, чтобы погасить долги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Украденные велосипеды вернули владельцам.