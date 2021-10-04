В Шекснинском районе бдительная местная жительница помогла задержать дачного вора

04.10.2021 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские раскрыли кражу металлоконструкций с дачи в деревне Шеломово, принадлежащей жителю Череповца.

«Мужчина рассказал, что о факте хищения ему сообщила местная жительница, которая успела сфотографировать транспорт, на котором злоумышленник вывез металл. Сумма ущерба составила 10800 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым в хищении оказался ранее судимый 38-летний житель Белозерска. Его задержали, и он рассказал, что сдал украденное в металлолом, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, дача, металлолом

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Жуткая кровавая драма разыгралась накануне в Грязовецком районе
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
Начальники курсов признаны невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе

Похожие новости

В Череповце мужчина переклеил ценники в супермаркете, чтобы дешевле купить дорогие пледы

Его задержали сотрудники Росгвардии

539
0

Вологжанин пытался похитить из магазина алкоголь на 20 000 рублей

Воришка был задержан нарядом Росгвардии

1159
0

Устюжанин через подвал залез в квартиру соседки и украл две тысячи рублей

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно

651
0

Житель Бабаево воровал с могил надгробные таблички и менял их на алкоголь

Мужчина их дробил и сдавал в пункт приема металла

756
0

В Вологде женщина дважды пыталась украсть еду из магазина

Злоумышленница попалась на попытке вынести из супермаркета бутылку рома и шаурму

1619
0

Жителя Никольского района наказали за кражу 10 литров крыжовника

40-летний Алексей Беляев обчистил кусты соседки, чтобы заработать на водку

891
0

В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

Задержанные — две местных жительницы — пояснили, что  у них закончился алкоголь, и они влезли в чужой дом в поисках имущества, которое можно продать

2993
0

Житель Верховажского района украл печь из бани соседки

Потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи рублей

2128
0

Задержанный за кражу череповчанин пытался подраться с росгвардейцами

Сумма ущерба от его действий составила около 4600 рублей

954
0

Жительница Великого Новгорода украла два флакона духов из магазина в Вологде

Возбуждено уголовное дело

1437
0

В Череповце росгвардейцы задержали подозреваемых в краже обуви

29-летний молодой человек и его спутница положили свою старую обувь в коробки, и вышли из магазина в новых кроссовках

1290
0

В Череповце осудили мужчину, который несколько месяцев обкрадывал пенсионера

Когда потерпевший выходил из комнаты, или был пьян, подсудимый переводил деньги с его счёта на свой. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

1335
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 22 млн рублей должен выплатить виновник пожара на вологодской ликерке
1 млн рублей получит лучший ТОС Вологды по проекту «Народный бюджет»
Владимир Путин установил День отца
Череповчанин украл два велосипеда, чтобы погасить долги
Вологодский спортсмен Михаил Суриков представлен к медали «Генералиссимуса А.В.Суворова»
В Шекснинском районе бдительная местная жительница помогла задержать дачного вора
Вологодская область находится в зоне повышенного атмосферного давления
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3066
0
04.10.2021 [БлогоVO]

Башня-водокачка XIX века в Устюжне Вологодской области

235
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

691
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика