В Шекснинском районе бдительная местная жительница помогла задержать дачного вора

В Шекснинском районе полицейские раскрыли кражу металлоконструкций с дачи в деревне Шеломово, принадлежащей жителю Череповца.

«Мужчина рассказал, что о факте хищения ему сообщила местная жительница, которая успела сфотографировать транспорт, на котором злоумышленник вывез металл. Сумма ущерба составила 10800 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым в хищении оказался ранее судимый 38-летний житель Белозерска. Его задержали, и он рассказал, что сдал украденное в металлолом, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.