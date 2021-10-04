Вологодская область находится в зоне повышенного атмосферного давления

Благодаря антициклону, установившемуся над территорией Вологодской области, существенных осадков в ближайшее время не прогнозируется. В середине недели есть вероятность, что солнца станет чуть больше. В ночные часы температура воздуха ожидается до +5 градусов, днем порядка 12 градусов тепла.

По словам синоптиков, в понедельник, 4 октября в полдень на метеостанции Вологда атмосферное давление составило 767 мб, что на 17 единиц больше нормы октября. В следующие три дня, с 5-го по 7-е октября показания барометров по области достигнут еще более высоких значений — 770-780 мб. Для метеозависимых людей высокое атмосферное давление негативным образом может сказываться на самочувствии.

Только ближе к выходным антициклон будет понемногу ослабевать, с северо-запада его начнет оттеснять атлантический циклон, при прохождении атмосферных фронтов, ориентировочно в воскресенье, пройдут небольшие дожди.