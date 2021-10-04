Депутатский состав ЗСО Вологодской области помолодел на 7,5 лет

04.10.2021 [Общество]

Представительство женщин в областном парламенте после выборов сократилось с десяти до восьми человек. Семь из них входят в самую многочисленную из пяти созданных в Законодательном Собрании области фракцию - «Единая Россия».

Самому молодому депутату в этом году исполнится 32 года, самому возрастному - 66.

Как пишет пресс – служба ЗСО, в областном парламенте созыва 2021-2026 годов трудится четыре врача, шестеро представителей образования и социальной сферы. У многих депутатов несколько высших образований. В новом составе насчитывается восемь инженеров, семь юристов, четверо экономистов. В депутатский корпус также вошли два руководителя сельхозпредприятий, несколько профессиональных управленцев, представитель СМИ, два военных и генерал-майор полиции в отставке. Двое депутатов досрочно прекратили деятельность в череповецкой городской Думе. Часть депутатов представляет бизнес-сообщество.

Председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко отметил, что депутатский корпус окончательно сформирован – вакантный мандат решением Избирательной комиссии области накануне был вручён депутату предыдущего созыва Ларисе Кожевиной.

«Депутатский корпус помолодел и практически наполовину обновился - 16 новых депутатов впервые пришли работать в Законодательное Собрание Вологодской области. Новый созыв представляют люди различных сфер и профессий. Уверен, областной парламент продолжит работу на прежнем профессиональном уровне, будет решать самые сложные задачи, принимать законы, направленные на социально - экономическое развитие области», - подчеркнул Андрей Луценко.

Впервые полным составом депутаты соберутся на 2-ю сессию областного парламента 6 октября.

Тэги: ЗСО, депутаты

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