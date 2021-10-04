Череповецкий риэлтор отбирал квартиры у местных асоциальных элементов

04.10.2021 [Происшествия]

В Череповце под уголовную статью попал 54-летний директор одного из агентств недвижимости. Следствием он обвиняется по нескольким статьям за мошенничество. Как говорится в материалах расследования, риэлтор находил гражданам, ведущих асоциальный образ жизни, и предоставлял им денежные займы под залог недвижимости.   

Владельцев жилплощади он уверял, что как только они погасят долг, смогут выкупить свою квартиру обратно. При этом изначально сделка оформлялась как продажа третьим лицам, и клиент лишался своего имущества. Кроме того, в последующем эти квартиры использовались для обналичивания материнского капитала.

«Всего полицейские выявили 14 фактов преступной деятельности, ущерб от которой составил более 5 миллионов рублей», - рассказали в УМВД по Вологодской области.

Санкции статей, по которым обвиняется череповчанин, предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Тэги: квартира, обман

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