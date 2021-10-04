В Череповце мужчина переклеил ценники в супермаркете, чтобы дешевле купить дорогие пледы

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на Окружном шоссе.

«Прибывшие на вызов стражи правопорядка выяснили, что один из посетителей перед тем, как расплатиться на кассе самообслуживания, переклеил на упаковки дорогих пледов штрихкоды с более дешевых товаров», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области