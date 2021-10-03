Больше 350 спортсменов участвовали в Покровском полумарафоне

356 участников вошли в стартовый протокол Покровского полумарафона, который прошел сегодня в районе усадьбы Брянчаниновых.

Спортсмены разыгрывали три комплекта наград – на дистанциях 5 км, 10 км и в полумарафоне – 21 км, - рассказали организаторы соревнований представители ВологдаМарафон.

По итогам соревнований на дистанции 5 км среди мужчин победу одержал Алексей Колпаков из Череповца со временем 17:18:90. У женщин победила Марина Шибалова из Тотьмы со временем 20:44:20.

На дистанции 10 км Максим Черезов из Переславля установил рекорд дистанции – 32:27:10. Среди женщин сильнейшей была Елизавета Сергеева из Ярославля - 37:53:90.

На дистанции полумарафона Александр Кошелев из Вологды занял первое место со временем 1:10:41, выиграв 20 секунд у серебряного призера из Шексны Евгения Столярова. Среди женщин уверенно победила Екатерина Сергеева из Ярославля, опередившая свою землячку Полину Авдееву.