Больше 350 спортсменов участвовали в Покровском полумарафоне

03.10.2021 [Спорт]

356 участников вошли в стартовый протокол Покровского полумарафона, который прошел сегодня в районе усадьбы Брянчаниновых.  

Спортсмены разыгрывали три комплекта наград – на дистанциях 5 км, 10 км и в полумарафоне – 21 км, - рассказали организаторы соревнований представители ВологдаМарафон.

По итогам соревнований на дистанции 5 км среди мужчин победу одержал Алексей Колпаков из Череповца со временем 17:18:90. У женщин победила Марина Шибалова из Тотьмы со временем 20:44:20.
На дистанции 10 км Максим Черезов из Переславля установил рекорд дистанции – 32:27:10. Среди женщин сильнейшей была Елизавета Сергеева из Ярославля - 37:53:90.

На дистанции полумарафона Александр Кошелев из Вологды занял первое место со временем 1:10:41, выиграв 20 секунд у серебряного призера из Шексны Евгения Столярова. Среди женщин уверенно победила Екатерина Сергеева из Ярославля, опередившая свою землячку Полину Авдееву.

На фото: победитель полумарафона Александр Кошелев

Тэги: Покровский полумарафон, Победа

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
Состав областного парламента обновился почти наполовину
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологодский суд не стал прекращать уголовное дело в отношении умершего вора в законе
Жуткая кровавая драма разыгралась накануне в Грязовецком районе
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен на Вологодчине до конца октября

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше 350 спортсменов участвовали в Покровском полумарафоне
От автовокзала уберут остановку городского транспорта
После приготовления обеда жителям поселка Юбилейный пришлось вызывать пожарных
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
262 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин пытался похитить из магазина алкоголь на 20 000 рублей
Мошенники «развели» молодого вологжанина по классической схеме
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2955
0
02.10.2021 [БлогоVO]

Появляется ещё одна категория информации ограниченного доступа, «как бы гостайна» или «квазигостайна»

582
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

568
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика