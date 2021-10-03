От автовокзала уберут остановку городского транспорта

03.10.2021 [Общество]

Автобусную остановку городского транспорта уберут от автовокзала с 11 октября. Сейчас эта остановка находится непосредственно около автовокзала на площади Бабушкина, 10, а через неделю остановка будет перенесена к скверу, где располагается полицейский пост.

«Остановочный комплекс перенесут ближе к скверу на площади Бабушкина. Туда, где сейчас стоит полицейская будка. Там пассажиров будут забирать и высаживать автобусы и маршрутки. Это сделано для удобства вологжан и гостей города», - прокомментировал Вологда.рф начальник отдела транспорта департамента городского хозяйства Антон Комяков.

Отмечается, что для троллейбуса №4 никаких изменений не произойдет. Он, как и раньше, будет останавливаться у железнодорожного вокзала.

 

Тэги: транспорт, остановка, вокзал

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