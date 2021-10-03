После приготовления обеда жителям поселка Юбилейный пришлось вызывать пожарных

Как рассказали в региональном управлении МЧС, пожар в поселке Юбилейный Тотемского района случился накануне около двух часов дня. На улице Школьная загорелась квартира на последнем этаже трехэтажного кирпичного дома.

«Огнем была повреждена внутренняя отделка квартиры площадью около шести квадратных метров. Сотрудниками пожарной части были выведены из квартиры 73-летний собственник квартиры и его 60-летняя супруга», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.