Вологжанин пытался похитить из магазина алкоголь на 20 000 рублей

03.10.2021 [Происшествия]

Происшествие случилось в одном из охраняемых супермаркетов на Пошехонском шоссе, откуда поступил сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны.

Как выяснили на месте сотрудники прибывшего наряда, охранники заметили, как один из посетителей взял с прилавка три бутылки коньяка общей стоимостью более 20 тысяч рублей, спрятал под верхнюю одежду и прошел мимо кассы.

Росгвардейцы задержали нарушителя. В разговоре с ними 25-летний мужчина признался в краже и рассказал, что хотел продать элитный коньяк.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража, алкоголь, супермаркет

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