Мошенники «развели» молодого вологжанина по классической схеме

03.10.2021 [Происшествия]

По словам самого потерпевшего, в течение двух дней ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили мужчину, что его персональные данные стали известны мошенникам, и что его банковский счет теперь находится под угрозой. Чтобы его обезопасить, нужно перевести деньги на другой счет.   

В итоге вологжанин, поверив звонившим, оформил несколько кредитов и перевел деньги на сторонние счета, продиктованные неизвестными. В сумме мужчина перевел мошенникам 1 миллион 463 тысячи рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 39-летняя вологжанка, которая, «спасая» под диктовку неизвестных свои сбережения от кражи, потеряла порядка 150 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Тэги: мошенники, деньги

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