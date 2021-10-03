Мошенники «развели» молодого вологжанина по классической схеме

По словам самого потерпевшего, в течение двух дней ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили мужчину, что его персональные данные стали известны мошенникам, и что его банковский счет теперь находится под угрозой. Чтобы его обезопасить, нужно перевести деньги на другой счет.

В итоге вологжанин, поверив звонившим, оформил несколько кредитов и перевел деньги на сторонние счета, продиктованные неизвестными. В сумме мужчина перевел мошенникам 1 миллион 463 тысячи рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 39-летняя вологжанка, которая, «спасая» под диктовку неизвестных свои сбережения от кражи, потеряла порядка 150 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.