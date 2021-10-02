В Вологде пройдет осенний общегородской субботник

Акция начнется с общегородского субботника, и продолжится до 9 ноября.

К субботнику ежегодно присоединяются предприятия и организации Вологды, представители образовательных учреждений, УК и ТОСов.

Участникам субботника, которые выйдут на уборку городских территорий, предоставит необходимый инвентарь департамент городского хозяйства, а желающим участвовать в уборке дворов необходимо обратиться в свою управляющую компанию, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Добавим, для субботников предлагаются только те городские территории, которые не входят в контракт по уборке города. Уборку дорог и тротуаров, а также подготовку их к зимнему периоду будет вести подрядная организация.