В Вологде пройдет осенний общегородской субботник

02.10.2021 [Общество]

Акция начнется с общегородского субботника, и продолжится до 9 ноября.  

К субботнику ежегодно присоединяются предприятия и организации Вологды, представители образовательных учреждений, УК и ТОСов.

Участникам субботника, которые выйдут на уборку городских территорий, предоставит необходимый инвентарь департамент городского хозяйства, а желающим участвовать в уборке дворов необходимо обратиться в свою управляющую компанию, - пояснили в пресс-службе администрации города. 

Добавим, для субботников предлагаются только те городские территории, которые не входят в контракт по уборке города. Уборку дорог и тротуаров, а также подготовку их к зимнему периоду будет вести подрядная организация.

Тэги: субботник, акция

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