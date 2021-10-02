В Оренбургской области выплатят 1 млн рублей за данные об убийце трех студенток

Власти Оренбургской области объявили награду за данные об убийце трех студенток в городе Гае.

«Один миллион рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае», — говорится в сообщении.

Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были найдены в квартире жилого дома города Гае рано утром в четверг, 30 сентября.

По данным следствия, после тушения пожара в квартире обнаружили тела трех погибших девушек. Они проживали в указанном доме. Две из них находились в сгоревшей квартире, третья — во дворе возле него.

Следователи обнаружили кухонный нож, которым, предположительно, орудовал убийца.

Девушки были студентками, которые прибыли в регион из Башкирии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела. Подозреваемых в убийстве пока нет.

В деле об убийстве россиянок уже допрошено более 100 свидетелей. Показания дали друзья и знакомые погибших, преподаватели, сокурсники, соседи и владельцы квартиры, которую снимали девушки и где были найдены тела двух из них.