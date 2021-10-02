В Вологде анонсировали первый инклюзивный бал

Инклюзивный бал «Ваше время блистать» объединит жителей Вологды с различными формами инвалидности и обычных горожан. Сообщается, что в празднике примут участие более 50 человек. В настоящее время волонтеры-танцоры и волонтёры-помощники обучаются работе с инклюзивными практиками, разработанными специалистами Инклюзивного ресурсного центра города Самары. Готовиться к балу вологжанам помогают профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры.

Участники исполнят танцы конца XIX – начала XX веков: вальс, польку «улицу», полонез и другие. Все включенные в программу танцевальные композиции адаптированы для людей с инвалидностью.

Как сообщает портал «Культура в Вологодской области», бал пройдет в Вологодской областной научной библиотеке.