В Вологде анонсировали первый инклюзивный бал

02.10.2021 [Общество]

Инклюзивный бал «Ваше время блистать» объединит жителей Вологды с различными формами инвалидности и обычных горожан. Сообщается, что в празднике примут участие более 50 человек. В настоящее время волонтеры-танцоры и волонтёры-помощники обучаются работе с инклюзивными практиками, разработанными специалистами Инклюзивного ресурсного центра города Самары. Готовиться к балу вологжанам помогают профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры.

Участники исполнят танцы конца XIX – начала XX веков: вальс, польку «улицу», полонез и другие. Все включенные в программу танцевальные композиции адаптированы для людей с инвалидностью.

Как сообщает портал «Культура в Вологодской области», бал пройдет в Вологодской областной научной библиотеке.

Тэги: бал, инклюзия

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