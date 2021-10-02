Финские «шуты» разгромили череповецких «сталеваров»

Череповчане открыли счёт уже на двенадцатой минуте матча, реализовав первое же большинство команды. Шайбу забросил Владислав Кодола. В дальнейшем, правда, забивали игроки только финского клуба. Шайбы в ворота Константина Шостака залетали на любой вкус - в большинстве, в меньшинстве, в равных составах. В результате матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Йокерит», а «Северсталь» прерывает свою четырехматчевую победную серию.

«Сегодня команда играла только первый период. Забили быстро в большинстве, контролировали игру. Перевернул игру пропущенный гол в большинстве в конце первого периода. Вышли на второй расхлябанными. Проиграли все единоборства. С начала второго периода практически ничего не получалось. Иногда говорят: выиграла вся команда. Сегодня мы проиграли все вместе, проиграла вся команда. Проиграли по делу. Соперник был сильнее, быстрее, мощнее, солиднее. Проведем работу над ошибками», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч у череповчан против прямого конкурента за выход в плей-офф, московского «Спартака», пройдёт в Москве.