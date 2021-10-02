Россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы

На каждого россиянина за год приходится по 31 потребленному кг сахара (включая кондитерские изделия). Это почти в четыре раза больше нормы. Такие данные приводит Росстат.

По рекомендациям Минздрава, человек должен съедать в год не более 8 кг сахара. Ведомство подсчитало, что среднестатистический россиянин по итогам прошлого года потребил 16,2 кг чистого сахара, 5,6 кг в виде конфет и шоколад, 4,4 кг - в других кондитерских изделиях, 2,2 кг — в варенье, джемах и повидле, 1 кг — в меде.

Рекордсменом по поеданию сладостей оказалась Ингушетия, жители которой в среднем съели по 66,7 кг сахара каждый.

Росстат отмечает, что статистика не учитывает сахар, содержащийся в еде заведениях общественного питания.