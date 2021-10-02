Вооруженная группа быстрого реагирования нагрянула в череповецкое училище искусств

02.10.2021 [Общество]

Сейчас этой системой охвачены около 10 школ, училище искусств и металлургический колледж.

Первоначально подобную систему начали вводить в Уфе, а на Вологодчине «пионером» ее внедрения стал Великий Устюг. Педагогам на смартфон закачивается специальное приложение, позволяющее предельно быстро реагировать на любое ЧП. Это, в свою очередь, сводит почти на нет трагедии типа казанской.

«Кнопка привязана к конкретному сотруднику, и группа, выезжая, точно знает, в какой кабинет идти. Пока в училище кнопки у нескольких человек. Группа приезжает, осматривает пост охраны, затем действует уже по своим инструкциям», — пояснил порталу Gorodche.ru технический директор Единой службы охраны Антон Мурнов.

На внедрение системы в Череповце потребовалась фактически неделя. Охранные агентства оказывают эти услуги бесплатно, в дополнение к уже имеющимся договорам охраны с учебными заведениями и учреждениями культуры.

«У нас два здания, разделенных узким коридором. Около 800 учащихся. При училище работает детская школа искусств. Действует пропускная система, все контролируется, но эта система очень полезна», — говорит директор Училища искусств Светлана Боброва.

По нормативу у охраны есть 10 минут на прибытие к объекту. При новой системе такой норматив выполняется четко и без вопросов. В ближайшее время ее могут внедрить во всех школах Череповца.

Тэги: тревожная кнопка, вызов, охрана

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