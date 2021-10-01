Житель Никольского района вызвал полицейских от скуки

01.10.2021 [Происшествия]

В Никольском районе суд привлёк 30-летнего местного жителя к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции.

5 сентября 2021 года он позвонил по номеру «112» и сказал, что у него есть информация о местонахождении разыскиваемого полицейскими мужчины с одним глазом по имени Дмитрий. Тот якобы находился в Котласе, но в ходе проверки информация не подтвердилась.

«Сотрудникам полиции никольчанин пояснил, что накануне он употреблял спиртное. На следующее утро он проснулся, ему захотелось выпить и с кем-нибудь поговорить, но денег на спиртное не было. Он позвонил по номеру 112 и сообщил придуманную информацию, чтобы полицейские приехали и поговорили с ним», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о штрафе вологжанину, который вызвал полицейских из-за того, что ему было скучно и не с кем поговорить.

Тэги: ложный вызов, штраф

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