Житель Никольского района вызвал полицейских от скуки

В Никольском районе суд привлёк 30-летнего местного жителя к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции.

5 сентября 2021 года он позвонил по номеру «112» и сказал, что у него есть информация о местонахождении разыскиваемого полицейскими мужчины с одним глазом по имени Дмитрий. Тот якобы находился в Котласе, но в ходе проверки информация не подтвердилась.

«Сотрудникам полиции никольчанин пояснил, что накануне он употреблял спиртное. На следующее утро он проснулся, ему захотелось выпить и с кем-нибудь поговорить, но денег на спиртное не было. Он позвонил по номеру 112 и сообщил придуманную информацию, чтобы полицейские приехали и поговорили с ним», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о штрафе вологжанину, который вызвал полицейских из-за того, что ему было скучно и не с кем поговорить.