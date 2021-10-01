Вода из Шимозера в Вологодской области уходит в карстовую воронку

01.10.2021 [Общество]

Озеро Шимозеро, которое находится на границе Бабаевского и Вытегорского районов Вологодской области начало мелеть. По словам специалистов регионального департамента природных ресурсов и Вытегорского территориального отдела государственного лесничества, им удалось зафиксировать редкое природное явление – уход воды в карстовую воронку.


Фото: https://vologda-oblast.ru

«Шимозеро входит в перечень уникальных карстовых озер — природных объектов, из которых периодически уходит вода, а через некоторое время возвращается», – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Первые упоминания об этом озере относятся к 1496 году. 

«Его особенностью является карстовая воронка на дне котловины в юго-восточной части водоема, которую называют Черной ямой. Через эту воронку вода озера периодически уходит под землю настолько, что его площадь сокращается в несколько раз, — поясняют специалисты. — Исчезновение фиксируется далеко не каждый год. Ученые пытались установить закономерность происходящего. И хотя строгой периодичности в уходе воды не обнаружено, замечено, что чаще это происходит в сухие годы, чем во влажные».

Сообщается, что верхний диаметр карстовой воронки озера составляет около 150 метров, а нижний примерно – 40 метров. Она ведёт в подземную реку с достаточно быстрым течением. Вместе с водой в эту воронку уходит и рыба, затем через неопределенное время – от одного до нескольких лет – вода из подземной реки начинает заполнять карстовую воронку и заливать высохшее пространство дна озера, пока не заполнит водоем до максимального уровня. Вместе с водой из подземной реки возвращается и рыба.

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Тэги: озера, природные явления

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