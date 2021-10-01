На Вологодчину пришел «гнилой» антициклон

01.10.2021 [Общество]

Еще в начале недели, по словам синоптиков, на Вологодчину пришел устойчивый антициклон. Любой антициклон, как известно со школьной скамьи, приносит ясное небо, солнце и отсутствие осадков. Но иногда и в антициклональный тип погоды могут вноситься некоторые коррективы в виде сплошной облачности и слабых моросящих осадков, как в последние дни.

Всё дело в том, что, в атмосфере образовался мощный инверсионный слой, который и обеспечивает сплошную облачность и даже слабую морось. В результате чего образуется задерживающий слой, под которым скапливается влажный воздух и образуется низкая слоистая облачность. У синоптиков такие антициклоны называют «гнилыми», наиболее часто они встречаются осенью.

В ближайшие дни, как рассказали в вологодском Гидрометцентре, ситуация в атмосфере не изменится, регион останется под влиянием области высокого давления. Среднесуточная температура немного превысит климатическую норму, в ночные часы обойдется без заморозков до +6 градусов. Днем из-за облачности температуры останутся в пределах до +13 градусов. При прояснениях возможно повышение до +15 градусов.

Такая погода предположительно продержится до середины следующей недели.

Тэги: погода, облачность

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