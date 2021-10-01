В Вологде две женщины случайно получили одинаковый ИНН и теперь не могут добиться никаких выплат от государства

В Налоговой службе двум вологжанкам выдали одинаковый ИНН. Из-за этого они не могут получить причитающиеся им пособия и выплаты. Ирина Иванова (фамилия изменена) обратилась к депутату ЗСО Антону Холодову, потому что не знает как решить эту проблему.
Несколько лет назад ею был получила ИНН. Позднее выяснилось, что в городе есть ее тезка, но с другой датой рождения. В Налоговой им выдали один документ на двоих. Обе женщины воспитывают детей без мужей. Финансовое положение не самое лучшее. И та, и другая подали заявления на выплату детям от 7 до 18 лет, как родители – одиночки. Обеим пришли отказы.
Так как ИНН оказался один на двоих, доходы женщин просуммировали, они превысили положенный уровень
«Я сейчас оказалась без работы, состою в центре занятости, и эта помощь просто необходима! В июле, после первого отказа по выплате мы обратились в Налоговую, нам обещали все поправить. Но так все и осталось. Из-за ошибки налоговой наши дети не получают помощи, которая им положена! Так же я все года получала субсидию ЖКХ, а сейчас все лето подаю заявления, а у меня отказ. Мы не знаем, что нам ещё сделать, куда обратиться, очень просим помочь нам в этой ситуации», - посетовала депутату Ирина Иванова.
"По факту семьи не могут получить статус малообеспеченных из-за ошибки Налоговой. В общем, мы пока разбираемся с Налоговой. Судя по тому, что она так и не исправила ситуацию с июля месяца, положительный ответ маловероятен.
Поэтому скорее всего, мы будем составлять иск и решать проблему в судебном порядке.", - пишет Антон Холодов.