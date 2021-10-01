В Вологде две женщины случайно получили одинаковый ИНН и теперь не могут добиться никаких выплат от государства

В Налоговой службе двум вологжанкам выдали одинаковый ИНН. Из-за этого они не могут получить причитающиеся им пособия и выплаты. Ирина Иванова (фамилия изменена) обратилась к депутату ЗСО Антону Холодову, потому что не знает как решить эту проблему.

Несколько лет назад ею был получила ИНН. Позднее выяснилось, что в городе есть ее тезка, но с другой датой рождения. В Налоговой им выдали один документ на двоих. Обе женщины воспитывают детей без мужей. Финансовое положение не самое лучшее. И та, и другая подали заявления на выплату детям от 7 до 18 лет, как родители – одиночки. Обеим пришли отказы.

Так как ИНН оказался один на двоих, доходы женщин просуммировали, они превысили положенный уровень