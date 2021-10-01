1 октября многие жители Вологодской области не смогли выйти в интернет

Утром 1 октября многие жители Вологодской области столкнулись с тем, что не могли открыть некоторые интернет сайты.

– Несколько основных сайтов, нужных мне по работе не смогла открыть. Новости только по безопасной ссылке, а поисковик Яндекс работает. Что случилось? – сообщила NewsVo вологжанка Любовь.

– Одни сайты открываются, другие не открываются? Что, вообще, происходит? Дожили до блокировок что ли?! – негодует вологжанка Ольга.

С подобной проблемой сегодня столкнулись не только жители Вологодской области, но и пользователи во всём мире.

За комментариями NewsVo обратился к Алексею Логанцову, общественному деятелю, руководителю одной из крупнейших IT-компаний региона, главе группы «Бизнес-Софт».

– Алексей Петрович, почему «сломался» интернет?

– В конце сентября 2021 года истек срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3. Это нарушило работу интернета на многих устройствах по всему миру, которые давно не получали обновления прошивки. Решить проблему можно или установкой свежего ПО, или покупкой современного устройства.

– У кого в связи с этим могут быть проблемы?

– Трудности могут возникнуть в первую очередь у владельцев устаревших устройств, в настоящее время переставших получать обновления.

Во-первых, в сегменте компьютеров Apple это все ПК и ноутбуки с операционной системой macOS до версии 10.12.1 включительно.

Во-вторых, те, кто по-прежнему работает в древних версиях Windows (до Windows XP с пакетом обновлений Service Pack 3).

В-третьих, все смартфоны и планшеты Apple с iOS 10 и старше. Чтобы все работало на Android-смартфонах, ОС должна быть обновлена минимум до версии 7.1.1

В-четвёртых, на устройствах с современными прошивками и ОС интернет тоже может поломаться для пользователей браузера Firefox ниже версии 50.

– Что делать пользователям, который столкнулись с этой проблемой?

– Самый очевидный способ не лишиться интернета – это отказаться от использования устаревшего гаджета и заменить его актуальной моделью.

Можно попытаться обновить прошивку устройства или установить более свежую ОС, если такая возможность присутствует.

Можно также использовать современную версию браузера Firefox, поскольку у него есть собственное хранилище актуальных корневых сертификатов.

