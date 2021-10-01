1 октября многие жители Вологодской области не смогли выйти в интернет

01.10.2021 [Общество]

Утром 1 октября многие жители Вологодской области столкнулись с тем, что не могли открыть некоторые интернет сайты.

– Несколько основных сайтов, нужных мне по работе не смогла открыть. Новости только по безопасной ссылке, а поисковик Яндекс работает. Что случилось? – сообщила NewsVo вологжанка Любовь.

– Одни сайты открываются, другие не открываются? Что, вообще, происходит? Дожили до блокировок что ли?! – негодует вологжанка Ольга.

С подобной проблемой сегодня столкнулись не только жители Вологодской области, но и пользователи во всём мире.

За комментариями NewsVo обратился к Алексею Логанцову, общественному деятелю, руководителю одной из крупнейших IT-компаний региона, главе группы «Бизнес-Софт».

– Алексей Петрович, почему «сломался» интернет?

– В конце сентября 2021 года истек срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3. Это нарушило работу интернета на многих устройствах по всему миру, которые давно не получали обновления прошивки. Решить проблему можно или установкой свежего ПО, или покупкой современного устройства.

– У кого в связи с этим могут быть проблемы?

– Трудности могут возникнуть в первую очередь у владельцев устаревших устройств, в настоящее время переставших получать обновления. 

Во-первых, в сегменте компьютеров Apple это все ПК и ноутбуки с операционной системой macOS до версии 10.12.1 включительно. 

Во-вторых, те, кто по-прежнему работает в древних версиях Windows (до Windows XP с пакетом обновлений Service Pack 3).

В-третьих, все смартфоны и планшеты Apple с iOS 10 и старше. Чтобы все работало на Android-смартфонах, ОС должна быть обновлена минимум до версии 7.1.1

В-четвёртых, на устройствах с современными прошивками и ОС интернет тоже может поломаться для пользователей браузера Firefox ниже версии 50.

– Что делать пользователям, который столкнулись с этой проблемой?

– Самый очевидный способ не лишиться интернета – это отказаться от использования устаревшего гаджета и заменить его актуальной моделью.

Можно попытаться обновить прошивку устройства или установить более свежую ОС, если такая возможность присутствует.

Можно также использовать современную версию браузера Firefox, поскольку у него есть собственное хранилище актуальных корневых сертификатов.
 

Тэги: Интернет

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области
Состав областного парламента обновился почти наполовину
Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID
Силовики вычислили "вологодского последователя" пермского стрелка

Похожие новости

Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Вологодской области остались без интернета

23 июля зафиксированы сразу два повреждения волоконно-оптической линии на участках Кириллов — Вологда и Вологда — Череповец

1742
0

85-летний вологжанин через суд пытался убрать интернет-кабели из его дома

Мужчина убеждён, что провода негативно влияют на здоровье и издают звуки, похожие на скрип железа и инструментальную музыку

1520
0

Вологжанин подозревается в торговле незарегистрированными аналогами «Виагры» через интернет

Возбуждено уголовное дело

1478
0

В «Ростелекоме» заявили, что массовых отключений абонентов домашнего интернета не будет

5 марта в СМИ появилась информация, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Сообщалось, что из-за этого часть клиентов "Ростелекома" окажутся без доступа к сети.
 

2966
0

К 2022 году в Вологодской области все ФАПы планируют подключить к высокоскоростному интернету

За 2020 год подключили 108 фельдшерско-акушерских пунктов

2564
0

В Вологодском районе создадут интернет-магазин с продуктами от местных фермеров

Свои товары в онлайн-магазине смогут представить сельхозпроизводители, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств района

1979
0

Жительница Великоустюгского района без ведома родителей оформила на них кредиты

29-летнюю девушку признали виновной в мошенничестве и назначили наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей

1769
0

К вологодскому администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

По данным ТАСС, обыск проходил в квартире Игоря Худякова в Вологде

2697
0

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов купил интернет-издание о медицине

На его основе он планирует запустить проект о здравоохранении и здоровом образе жизни 

5400
1

Проект «Вологжане онлайн» собрал подборку ссылок на спортивные, культурные и образовательные мероприятия в сети

Ссылки на бесплатные тренировки, концерты, спектакли, экскурсии и лекции появилась на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

2161
0

Тотьмич завел женскую страницу в соцсети и обманул «ухажера» на 9 тысяч рублей

Для того, чтобы организовать свидание, потерпевший сначала перевел на карту мошенника 3,6 тысяч рублей, а потом продал свой телефон

956
0

В России увеличили штрафы за повторный отказ операторов связи передать ФСБ ключи шифрования

Также вводится ответственность за «невыполнение оператором при сборе персональных данных» обязанности хранить информацию о гражданах РФ на территории страны.

3353
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде две женщины случайно получили одинаковый ИНН и теперь не могут добиться никаких выплат от государства
1 октября многие жители Вологодской области не смогли выйти в интернет
Устюжанин через подвал залез в квартиру соседки и украл две тысячи рублей
В Череповце спасли от гибели редкого орлана-белохвоста
ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
За убийство матери вологжанина отправили на принудительное лечение
259 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2778
0
30.09.2021 [БлогоVO]

Наивно думать, что кто-то может «жить вне политики»

269
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

337
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика