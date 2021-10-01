Устюжанин через подвал залез в квартиру соседки и украл две тысячи рублей

01.10.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 57-летнему местному жителю, признанному виновным в краже из квартиры соседки.

«По словам подсудимого, он знал, что соседки, которая получила пенсию, по утрам нет дома. Через проем в земляной стенке из своего подвала он попал в подвал ее квартиры, через люк пролез на кухню. Деньги нашел под матрасом в комнате и таким же образом вернулся домой. На похищенные 2000 рублей купил водки и сигарет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом явки с повинной, возмещения ущерба и примирения с потерпевшей, а также других смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража, проникновение в жилище, приговор

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