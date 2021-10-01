ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов

С 1 октября ООО «ПАТП №1» отменяет 38 рейсов по будням на самых популярных маршрутах по будням. Отмена коснется 16, 19 и 28 маршрутов.

Транспортное сообщение сократиться в Прилуках, на Дальней, в Водниках, на Возрождения, площади Чайковского и на Текстильщиков. В Прилуках дневные интервалы 28 автобуса будут достигать 1 часа. Данные появились на информационном ресурсе о работе общественного транспорта в городе Вологда.

"№16 - в вечерний час пик интервалы вместо 12 минут будут достигать 20, а в вечернее время вместо 20 минут придётся ждать полчаса.

№19 - в вечернее время вместо 20 минут придётся ждать полчаса.

№28 - в "час пик" раньше автобусы через 15 минут ходили, теперь через полчаса. Дневные и вечерние ожидания с получаса растягиваются до бесконечности (до 1 часа)"



"Информацию перевозчик не афишировал, просто взял и поменял расписание, пока наши подписчики не обнаружили это. У нас есть все предыдущие скриншоты расписания. А если сравнивать с более старым расписанием, опубликованным на сайте Администрация города Вологды, то получается, что с лета, перевозчик, подконтрольный городу отменил 70 рейсов", - сообщают активисты.