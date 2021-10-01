259 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

01.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 259 новых случаев коронавирусной инфекции. 228 человек выздоровели, двенадцать человек умерли. Такие данные 1 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 68 994 пациентам. Большая часть из них — 62 269 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 890 человек.

Сегодня Вологодская область находится на 24 месте среди регионов России по степени распространения COVID.

Тэги: COVID, инфекция, заболевание

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