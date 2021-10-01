За кровавую бойню в Вохтоге следователи ходатайствуют об аресте Андрея Тарасова

Следственные органы ходатайствуют об аресте 54-летнего Андрея Тарасова, которого подозревают кровавой бойне, устроенной в поселке Вохтога Грязовецкого района.

Напомним, 28 сентября там было обнаружена с огнестрельным ранением в голову 41-летняя мать троих детей, которая косила траву около дома. Чуть позже поступило сообщение еще об одном огнестрельном ранении. В своем доме был ранен в руку 26-летний молодой человек. Потерпевший пояснил, что к нему пришел с ружьем отец и выстрелил в упор. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Задержать его удалось спустя почти сутки на железнодорожных путях. Андрей Тарасов шел по направлению Вологды.

«Он задержан органами следствия и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения противоправных деяний, в том числе продолжаются мероприятия непосредственно с подозреваемым, признавшим факт их совершения, но пока воздержавшимся от описания событий», - рассказали сегодня в региональном управлении СК.

Как пояснили в ведомстве, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.