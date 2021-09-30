В окрестностях Вологды появилась улица Валерия Гаврилина

Торжественное открытие улицы состоялось сегодня в деревне SOS Вологодского района. Открытие прошло в преддверии Международного дня музыки.

«Валерий Александрович был человеком скромным, порядочным, совестливым, абсолютно честным и в жизни, и в творчестве. Навсегда звучат перезвоны, поют колокола в его музыке. Для Вологды он, как Моцарт для Вены», – отметили на церемонии представители Вологодского районного краеведческого музея.

Во время торжества заслуженный работник культуры, друг семьи Гаврилиных Наталия Серова зачитала приветственное письмо жены композитора Наталии Гаврилиной в адрес жителей деревни и директора Ольги Чёрствой. «Желаю всем вам, чтобы в семьях этой улицы всегда был мир, доброта и любовь! Валерий Гаврилин всем своим творчеством воспевал эти чувства», – написала Наталия Евгеньевна.