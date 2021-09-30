Законопроекты, позволяющие сделать более гибким получение жилищного сертификата детьми–сиротами, рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО

30.09.2021 [Общество]

Всего в повестку войдут около 30 вопросов. Два вопроса сессии будут касаться упрощения выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам.

«Поправками предложено исключить из статьи закона требования о наличии у получателя решения суда о предоставлении жилья, разрешить заявителю при наличии у него уважительных причин один раз продлить срок действия сертификата с полугода еще на три месяца. Можно повторно обратиться с заявлением о предоставлении социальной выплаты, если заявитель не успел использовать социальную выплату в связи с истечением срока действия сертификата», - пояснил председатель ЗСО Андрей Луценко.

Решение о предоставлении жилищных сертификатов взамен готового жилья детям-сиротам депутатами ЗСО было принято в декабре 2020 года. С 1 января 2021 года дети-сироты могут воспользоваться данным сертификатом.

На эти цели в бюджете области ежегодно предусмотрено 86 млн рублей. На данный момент в департамент строительства подано 6 заявлений, но при таком финансировании регион может в 10 раз больше сертификатов. Именно для этого условия получения сертификатов детьми-сиротами были упрощены.

По состоянию на 1 июня 2021 года в списке детей – сирот числится 3135 человек, из них право на предоставление жилья наступило у 2124 человек. В целом потребность на обеспечение жильем – порядка 740 млн рублей.

Фото: пресс – служба ЗСО

Тэги: сессия, повестка, законы

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