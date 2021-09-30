Суд отправил в колонию череповецкого истязателя

Суд рассмотрел дело 39-летнего череповчанина Сергея Петрова, который обвинялся в покушении на убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе судебного заседания было установлено, что в середине декабря прошлого года Петров на почве личной неприязни свалил с ног собутыльника ударом по голове.

После этого он перенес потерпевшего в другую комнату, связал руки простыней, а ноги привязал скакалкой к батарее. Затем нанес несколько ударов вилкой и ножом, облил потерпевшего водкой, поджог, а сам убежал.

Потерпевшего спасли другие приятели, которые вовремя появились на месте преступления, потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Сам Петров, когда спускался из квартиры по лестнице, ударил ножом в живот еще одного мужчину, который встретился ему на пути.

«Суд назначил Петрову окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в ИК особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 3 месяца», - пояснили в пресс – службе судов области.