Суд отправил в колонию череповецкого истязателя

30.09.2021 [Происшествия]

Суд рассмотрел дело 39-летнего череповчанина Сергея Петрова, который обвинялся в покушении на убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.  

В ходе судебного заседания было установлено, что в середине декабря прошлого года Петров на почве личной неприязни свалил с ног собутыльника ударом по голове.

После этого он перенес потерпевшего в другую комнату, связал руки простыней, а ноги привязал скакалкой к батарее. Затем нанес несколько ударов вилкой и ножом, облил потерпевшего водкой, поджог, а сам убежал.

Потерпевшего спасли другие приятели, которые вовремя появились на месте преступления, потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Сам Петров, когда спускался из квартиры по лестнице, ударил ножом в живот еще одного мужчину, который встретился ему на пути.

«Суд назначил Петрову окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в ИК особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 3 месяца», - пояснили в пресс – службе судов области.

Тэги: истязание, поджог

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области
Состав областного парламента обновился почти наполовину
Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID
Силовики вычислили "вологодского последователя" пермского стрелка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Бабушкинского района дала официальный комментарий о смерти школьника после "Кросса наций"
В окрестностях Вологды появилась улица Валерия Гаврилина
Законопроекты, позволяющие сделать более гибким получение жилищного сертификата детьми–сиротами, рассмотрят на ближайшей сессии ЗСО
Суд отправил в колонию череповецкого истязателя
Потребительские кредиты ПСБ – деньги для любых задач
Счетная палата предлагает в два раза увеличить выплаты на школьников
Предприниматель не смог доказать право на отсрочку по уплате налогов в связи с пандемией
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2716
0
30.09.2021 [БлогоVO]

Сегодня в 9 утра, состоялся сход жителей поселка Камчуга

316
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

228
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика