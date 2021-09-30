Счетная палата предлагает в два раза увеличить выплаты на школьников

Счетная палата предлагает увеличить ежегодные выплаты на каждого школьника до 20 тысяч рублей. Как указывается в отчете ведомства, денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года и выделяться из средств материнского капитала.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», - сообщается в документе.

По оценке авторов предложения, ежегодные расходы бюджета на эти цели составят порядка 60 млрд рублей.

По информации Счетной палаты, в апреле 2021 года расходы на сборы в школу мальчика составили 19 335,38 рублей, а девочки — 23 844,76 рублей, что составляет от 35% до 43% от среднемесячной номинальной заработной платы во многих регионах.

Напомним, в августе семьям, где есть школьник, выплачивалось по 10 тысяч рублей. Уже 23 августа говорилось о 20 млн детей, родителям которых была оказана единовременная материальная поддержка.