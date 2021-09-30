Предприниматель не смог доказать право на отсрочку по уплате налогов в связи с пандемией

30.09.2021 [Общество]

В ноябре 2020 года предприниматель Важенин А.В. в ноябре 2020 года обратился в территориальную налоговую инспекцию о предоставлении отсрочки по уплате имущественного и земельного налогов за 2019 и 2020 годы по мотиву занятости в сферах деятельности наиболее пострадавших в период пандемии.

Инспекция отказала в предоставлении отсрочки. Причиной стало то, что осуществляемая предпринимателем деятельность не включена в перечень пострадавших от пандемии отраслей российской экономики. Тогда предприниматель решил обжаловать отказ инспекции в суде. Арбитражный суд Вологодской области решением от 30 июня 2021 года в удовлетворении требований отказал.

"Суд отметил, что действующее законодательство предписывает определять ведение деятельности в пострадавших отраслях экономики по основному виду экономической деятельности претендента на льготу, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года. Основным видом деятельности предпринимателя на 1 марта 2020 года являлась «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями». Указанный вид деятельности не включен в перечень пострадавших отраслей", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Вид деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», осуществляемый предпринимателем и попадающий в перечень пострадавших от пандемии отраслей российской экономики, отражен в ЕГРИП как дополнительный. В качестве основного данный вид деятельности предпринимателем был внесен в ЕГРИП только 6 июля 2020 года. Первичных документов, подтверждающих доминирование бизнеса в этой сфере в период, предшествующий пандемии, не представлено.
 

"Кроме того, постановлением Правительства РФ № 509 отсрочка по уплате налогов собственникам торговых объектов поставлена в зависимость от того, предоставили ли они отсрочку уплаты арендной платы своим арендаторам.
Предпринимателем представлено более 40 договоров аренды, действовавших в 2019-2020 годах, вместе с тем только по 4 из них в апреле 2020 года заключены дополнительные соглашения о снижении арендной платы на 50 %.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23 сентября 2021 года решение суда оставил без изменения", - заключают в пресс-службе судов. 

Тэги: пандемия

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