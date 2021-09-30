Житель Шексны обвиняется в публичном призыве к экстремистской деятельности

Шекснинский районный суд Вологодской области зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".



Из обвинительного заключения следует, что с 7 октября 2018 года по 8 июня 2019 года мужчина по месту своего жительства в поселке Шексна со своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах «Разрушители», «Football Forever Футбол» и «DISSIDENT» размещал комментарии, призывающие к экстремистской деятельности.



"Согласно результатам лингвистической экспертизы, размещенные обвиняемым выражения содержат признаки побуждения к совершению каких-либо действий по отношению к группам лиц, выделяемых по признаку национальности и отношения к религии. Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В случае обвинительного приговора мужчине грозит наказание принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.