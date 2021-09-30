Сутки под арестом провел водитель такси за оставление места ДТП

Ночью 10 июля 54-летний таксист при посадке пассажиров с автобусной остановки в Вологде начал движение, когда еще не все сели в такси. В результате пострадала 21-летняя девушка. После чего, мужчина оставил место ДТП, участником которого являлся.



Потерпевшая сотрудникам полиции рассказала, что с подругами вызвала такси к автобусной остановке на улице Герцена, 14. Подъехала красная машина, подруги сели в салон. Когда она стала садиться на заднее сидение и еще не полностью закрыла дверь, водитель начал движение. Ее правая нога волочилась по асфальту, пока она и ее подруги не закричали, водитель не остановился. В подтверждение своих слов девушка предоставила фотографию поврежденной обуви. На следующий день она обратилась за медицинской помощью, где ее направили на амбулаторное лечение.



Согласно заключению эксперта повреждения ноги потерпевшей расцениваются как не причинившие вред здоровью. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 67 по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ назначил мужчине наказание в виде суток административного ареста. Наказание он отбыл 28 сентября.", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.