Житель Череповца нашел на улице предметы, радиационный фон которых был превышен в несколько раз

30.09.2021 [Общество]

Череповчанин Григорий Винтер 21 сентября на площадке для складирования мусора у дома на проспекте Победы, 37 в Череповце обнаружил 3 стеклянные колбы с катодом и анодом внутри. С помощью профессионального дозиметра "Quantum", мужчина проверил радиационный фон колб. Он оказался превышен в 3-4 раза предельно допустимых норм.

Они колебались от 0,25 до 0,89 мкЗвт/час. Данные показания являются не допустимыми и несут вред человеку.

"В течение суток я пытался добиться, чтобы специальные службы изъяли опасные радиоактивные предметы. В результате после того, как региональные и местные подразделения МЧС отказались это делать, мне пришлось обратиться в Ситуационный центр МЧС в Москве, после чего на 3 день после нахождения опасных предметов, ко мне в офис приехали сотрудники Роспотребнадзора по городу Череповцу. Не представились, вели себя некультурно и вызывающе, сделали вид, что промеряют гамма фон у найденных стеклянных колб, но при этом не сняли крышки со своего поискового дозиметра. Не выдав мне акта изъятия предметов, не оформив протоколы, радиационного контроля на каждый предмет, сотрудники Роспотребнадзора попросили представителя муниципальной службы спасения перенести колбы в машину. Это было сделано голыми руками", - рассказывает Григорий Винтер. 

Он все еще не знает, куда были деты колбы. Поэтому обратился в природоохранную прокуратуру. Он пояснил в своем заявлении, что предметы были изъяты теми, в чьи обязанности это не входит. "Это служебные обязанности сотрудников МЧС "Центра защиты населения" в городе Череповце, потому что отказ владельцев найденных опасных предметов от утилизации в данном случае является уголовно наказуемым деянием. Так же мужчина попросил прокуратуру добиться объективного дознания по фактам находки, предоставить регламенты МЧС по Вологодской области для ситуаций, связанных с нахождением радиоактивных предметов, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников Роспотребнадзора, он попросил довести до него сведения, где сейчас находятся эти колбы и были ли они должным образом утилизированы.

"То, что я обнаружил данные фонящие предметы и проявил гражданскую инициативу - унес их в недоступное для посторонних место, является чистой случайностью и абсолютно неизвестно - сколько такого опасного оборудования оказывается на полигоне ТБО под Череповцом или на иных свалках", - пишет Григорий Винтер, поясняя, что предметы могли оказаться в руках детей. 

Предположительно, найденные предметы являются лампами от кинопроектора советского образца. В Череповце такие до последнего времени использовались только в кинотеатре "Комсомолец".

На данный момент Винтер получил ответ из природоохранной прокуратуры следующего содержания:

"22 сентября 2021 года в 20:30 на дежурный телефон Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры поступил сигнал ЕДДС об обнаружении на территории г. Череповца предположительно радиоактивынх отходов.  Указанная информация направлена для рассмотрения в Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Вологодской области". 

 

Тэги: радиация
Фото Григория Винтера

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