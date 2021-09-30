Прокуратура Вологды наказала строительную фирму «Восток-строй»

30.09.2021 [Общество]

Прокуратура Вологды совместно с областным департаментом строительства обследовала строительную площадку на земельном участке, где сейчас строится многоквартирный жилой дом по адресу: Окружное шоссе, 17 «а».  

«В результате обследования установлено нарушение «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», выразившееся в провале наружной стороны ограждения строительной площадки и деформации недопустимой величины геологических массивов прилегающей территории из-за осыпания откосов разработанного котлована под фундамент указанного объекта, - пояснили в прокуратуре города. - Указанные нарушения могли повлечь за собой вероятность травмирования третьих лиц, и, соответственно, угрозу для жизни и здоровья граждан».

После проверки прокуратура города вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого ООО «Восток строй» оштрафована на 300 000 рублей, а ее директор на 30 000 рублей.

Тэги: Строительство, нарушения, штраф

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