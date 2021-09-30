День бесплатного посещения музеев для пожилых людей объявляет 1 октября Вологодский музей-заповедник

30.09.2021 [Культура]

День бесплатного посещения музея для людей пожилого возраста пройдёт 1 октября – в День пожилого человека – в филиалах Вологодского музея-заповедника.

В этот день по пенсионному удостоверению вологжане смогут свободно посетить экспозиции и филиалы Вологодского государственного музея-заповедника:

Отдел истории и природы
Художественный отдел
Выставки Юго-Западной башни
Музей кружева
Музей «Мир забытых вещей»
Музей «Дом купца Самарина»
Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»
Дом-музей А.Ф. Можайского
Этнографический музей «Семёнково»
Музей «Вологодская ссылка»
Дом-музей Петра I

При посещении необходимо предъявить пенсионное удостоверение.
 

Тэги: пенсионеры, акция, музеи

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