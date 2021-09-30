День бесплатного посещения музеев для пожилых людей объявляет 1 октября Вологодский музей-заповедник

День бесплатного посещения музея для людей пожилого возраста пройдёт 1 октября – в День пожилого человека – в филиалах Вологодского музея-заповедника.

В этот день по пенсионному удостоверению вологжане смогут свободно посетить экспозиции и филиалы Вологодского государственного музея-заповедника:

Отдел истории и природы

Художественный отдел

Выставки Юго-Западной башни

Музей кружева

Музей «Мир забытых вещей»

Музей «Дом купца Самарина»

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Дом-музей А.Ф. Можайского

Этнографический музей «Семёнково»

Музей «Вологодская ссылка»

Дом-музей Петра I

При посещении необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

