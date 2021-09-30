Активисты "ЭкоБессрочки" считают, что нормативы накопления ТКО завышены в три раза

В Общественной палате Вологодской области состоялся круглый стол по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Вологодской области.

С основным докладом выступила заместитель начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Татьяна Зелинская, которая рассказала о работе департамента над новой территориальной схемой по обращению с ТКО в Вологодской области. На круглом столе отметили, что Вологодская область не будет принимать на своей территории отходы с других регионов. Исключения возможны только для предприятий переработки вторсырья.



Исполнительный директор ООО «Большая Тройка» Светлана Шикунова проинформировала участников мероприятия о результатах замеров ТКО в Вологодской области, которые проводятся с 2020 года посезонно. По ее словам, замеры производились по утвержденным Минстроем методическим рекомендациям и в полном соответствии с предметом государственного контракта.



Однако активисты экологического движения "ЭкоБессрочка. Вологда" указали на недостатки, связанные с методикой проведения замеров, которые, по их мнению, могут привести к некорректным результатам при формировании нормативов по обращению с ТКО. В частности, активисты заявили, что есть тенденция к искусственному завышению указанных тарифов.

"Об этом свидетельствуют многочисленные нарушения, отмеченные представителями общественности во время проведения инструментальных замеров ТКО по всем сезонам и на территории всей области. Замечания фактически одни те же по всем площадкам области", - свою позицию "ЭкоБессрочка" подробно изложила в письме председателю Общественной палаты Вологодской области Вячеславу Приятелеву.

В частности, активисты сообщили, что паспорта контейнерных площадок не соответствует форме, так как в них не отражен полный список источников образования ТКО. Фактически контейнерными площадками, по которым производились замеры, пользуются жильцы соседних домов и юридические лица, в них размещен строительный мусор и мусор после субботников. Нет данных, когда до замеров был вывезен мусор в последний раз, на некоторых площадках вывоз мусоровозом вообще отсутствует. Площадки не соответствуют СанПиНам - не обработаны, в них размещены запрещенные к захоронению на полигонах предметы, нарушены сроки вывоза мусора, некоторые контейнеры повреждены или открыты, а значит, их утяжеляют осадки. При выборе объектов инструментальных измерений не было учтено мнение общественности. Контейнеры, на которых производили замеры, были очень грязными, с налипшим мусором на стенках.

"Возникает вопрос о целесообразности расходования бюджетных средств на подобные инструментальные замеры, поскольку в настоящее время на всех полигонах осуществляется весовой контроль принятых отходов", - пишут активисты "ЭкоБессрочки".

Они утверждают, что искусственное завышение тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТКО не только вызывает раздражение у жителей региона, но и препятствует развитию системы РСО:

"Семья, заплатившая значительную сумму за вывоз ТКО, не готова еще и затрачивать время, средства и усилия на сортировку отходов".

Эти и другие вопросы экоактивисты предложили обсудить в общественной палате совместно с региональным оператором.

Также участникам "круглого стола" было предложено обсудить проект нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области, которым предусмотрена дифференциация норматива в зависимости от места проживания - для жителей городов Вологды и Череповца, для жителей остальных городов области, и для жителей сельских территорий.

