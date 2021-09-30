Завершено расследование дела череповецких организаторов самой массовой порносети

Как говорится в обвинительном заключении, трое череповчан в возрасте от 21 до 29 лет организовали в городе металлургов 30 подпольных порностудий. В арендуемых квартирах девушки создавали порнографический контент в режиме реального времени, который продавался преимущественно иностранцам за цифровые деньги. Эти деньги впоследствии конвертировались в рубли и валюту и переводились на счета организаторов студий. В числе девушек, как сообщает региональное управления СК, были также несовершеннолетние.

«Всего в ходе следствия допрошено более 120 лиц, проведено порядка 50 обысков на территории региона, изъяты многочисленные электронные и цифровые устройства, проведен комплекс судебных экспертиз и иных следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщили в управлении СК.

На имущество одного из обвиняемых наложен арест на сумму более 12 млн рублей.

В ближайшее время дело начнут рассматривать в череповецком суде.