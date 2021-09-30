Бесплатная экскурсия по Дому кружевниц пройдёт в Вологде 1 октября.

Дом на Благовещенской, 20 известен как Дом кружевниц или Дом купца Наумова. Это памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Это классический образец дома так называемого «вологодского типа» – в два этажа с балконом. Такие дома строились как доходные. Этот первое время сдавался в наем кружевницам, приезжавшим в город, отсюда и название «Дом кружевниц».

Начало экскурсии 1 октября в 14.00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Количество участников ограничено, необходима предварительная запись по телефонам: 34-33-30, 8-900-540-90-90.