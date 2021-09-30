Спасатели вывели двух заблудившихся грибников из леса, ведутся поиски еще троих

30.09.2021 [Происшествия]

29 сентября заблудился в лесу, в районе поселка Воронино Усть-Кубинского района, мужчина 1955 года рождения. В 14 часов 20 минут мужчина был найден спасателем АСС Усть-Кубинского района здоровым и невредимым. 

В тот же день пропал мужчина 1947 года рождения  в районе поселка Камчуга Тотемского района.

 В 18 часов 25 минут мужчина найден, в медицинской помощи не нуждается.

"В поисках были задействованы сотрудник АСС Тотемского района и полиции: 3 человека, 1 единица техники. 29 сентября ушли в лес и заблудились, в районе деревни Ивановка Вологодского района, мужчина 1961 года рождения и женщина 1958 года рождения. В 23 -00 поисково-спасательные работы были приостановлены. Сегодня поиски будут продолжены. 29 сентября в поисках были задействованы сотрудники АСС: 3 человека, 1 единица техники и полиции: 2 человека, 1 единица техники.", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

С 22 сентября в Вашкинском районе идут поиски мужчины заблудившегося в лесу, недалеко от деревни Новосело. 29 сентября в поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники МЧС России,  ПСП «Кирилловское, АСС Вашкинского района. В поисках так же используют беспилотный летательный аппарат. 

Тэги: потерявшиеся, лес/пропал

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