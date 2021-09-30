Вологодский район подтвердил лидерство в рейтинге эффективности

30.09.2021 [Общество]

Первенство среди всех муниципалитетов региона район удерживает уже четвертый год подряд. В сводном докладе, подготовленном департаментом внутренней политики областного правительства, показатель Вологодского района — 0,546 балла комплексной оценки. Это даже выше, чем у городских округов Череповца (0,544) и Вологды (0,504).

При составлении рейтинга учитывались экономическое развитие, улучшение инвестиционной привлекательности, организация муниципального управления и качество условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.

«Мы постоянно совершенствуем систему муниципального управления. Внедряем комплексный и проектный подходы. Также максимально эффективно стараемся использовать потенциал федеральных и региональных программ. Для каждого сельского поселения разрабатываем свою стратегию развития», - заявил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

На сегодняшний день почти половина жителей района вовлечены в развитие своих населенных пунктов. Глава района отметил, что лидерство в рейтинге эффективности - это результат слаженной и командной работы.

Тэги: Вологодский район, мониторинг

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